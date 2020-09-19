Euro
9.00
Dolar
7.58
BIST 100
1,111.96
Altın
1,950.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Soylu: Kurucusu gazi, Millet Meclisi gazi, milleti gazi olan bu ülkenin devleti de gazidir

İçişleri Bakanı Soylu "Kurucusu gazi, Millet Meclisi gazi, milleti gazi olan bu ülkenin devleti de gazidir. Türkiye'nin bugün sınırları dışındaki 60'ın üzerindeki ülkeye uzattığı yardım eli devletimizin de gazi ruhundan aldığı ilhamın eseridir" dedi.

Ferdi Türkten   | 19.09.2020
Bakan Soylu: Kurucusu gazi, Millet Meclisi gazi, milleti gazi olan bu ülkenin devleti de gazidir

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajına, "En çok da 'Vatan' diye çarpıyor kalbimiz. Şehadete 'vuslat' nazarıyla bakan, gazayı hayat tarzı olarak bellemiş zihinlere sahibiz." sözleriyle başlayan Soylu, gazilik ruhunun, tarih sahnesinde var olduğu günden bu yana inancı ve vatanı uğruna omuz omuza mücadele etmeyi şiar edinmiş Türk milletinin milli karakteri olduğunu bildirdi.

Bu köklü gazilik geleneği ve ruhundan aldığı yüksek ahlak sayesinde aziz milletin 21. yüzyıldaki gazilerinin sadece kendi vatanı, bayrağı ve inancı için değil, yeryüzündeki tüm mazlumlar için de umut olduğunu, onların duasını aldığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"İnancımız odur ki petrol için, para için, silah ticareti ve daha pek çok maddi amaç için geleceği karartılan, terör-göç-uyuşturucu üçgenine hapsedilmek istenen dünyada bizim gazilerimiz ve gaza anlayışımız, insanlık için umut olmaya devam edecektir. Esasen kurucusu gazi, Millet Meclisi gazi, milleti gazi olan bu ülkenin devleti de gazidir. Türkiye'nin bugün sınırları dışındaki 60'ın üzerindeki ülkeye AFAD'ıyla, Kızılay'ıyla uzattığı yardım eli, devletimizin de gazi ruhundan aldığı ilhamın eseridir. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklar üzerinden gelmiş geçmiş tüm gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Gaziler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş olanlara Cenabıhak'tan rahmet, şifa bekleyenlere acil şifalar diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 97 bini geçti
'Bu hastalık soluk borusunu mengene gibi kapatıp soluk alamaz hale getiriyor'
Ürdün ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Trump: Nisana kadar her Amerikalıya yetecek kadar aşıya sahip olmayı bekliyoruz
Fransa'da Ekonomi Bakanı Le Maire Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Gaziler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Gaziler Günü mesajı

Bakan Soylu: Kurucusu gazi, Millet Meclisi gazi, milleti gazi olan bu ülkenin devleti de gazidir

Bakan Soylu, 19 Eylül Gaziler Günü etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gaziler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gaziler Günü' mesajı
Bakan Akar: Cennet vatanımızda özgür yaşamamızı aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimize borçluyuz

Bakan Akar: Cennet vatanımızda özgür yaşamamızı aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimize borçluyuz
Bakan Soylu: 21 Eylül'den itibaren yeni tip sürücü belgeleri yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacak

Bakan Soylu: 21 Eylül'den itibaren yeni tip sürücü belgeleri yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacak