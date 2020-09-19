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Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

İzzet Taşkıran   | 19.09.2020
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

Bölgede parçalı bulutlu hava hakim olması öngörülüyor.

Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgar nedeniyle olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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