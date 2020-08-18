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Bakan Selçuk: Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden 13 bin kişi başvurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019'dan itibaren Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden 13 bin kişinin başvurduğunu bildirdi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 18.08.2020
Bakan Selçuk: Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden 13 bin kişi başvurdu

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi, aile bütünlüğünün sağlanması ve aile değerlerinin sağlıklı bir biçimde gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2012'den itibaren 81 ildeki il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezlerindeki uzman personel aracılığı ile vatandaşlara ücretsiz olarak "Aile Danışmanlığı" hizmeti sunduklarını belirtti.

18 Kasım 2019'dan itibaren e-Devlet sistemi üzerinden de başvuruları kabul ettiklerini aktaran Selçuk, "Vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden başvurdukları takdirde bulundukları ilin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden randevu sistemi ile Aile Danışmanlığı hizmeti alabiliyorlar. Danışmanlık hizmeti ile vatandaşlarımızın aile içi iletişimini güçlendirmeyi, sorunlarla baş etmelerine destek olmayı, sorun çözme becerilerini artırmayı ve aile bütünlüğünü sağlamalarını amaçlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Selçuk, pandemi sürecinde de Aile Danışmanlığı hizmetinin telefon ve online görüşmeler şeklinde sürdürüldüğünü, 1 Temmuz 2020'den itibaren ise maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek yeniden yüz yüze olarak yürütüldüğünü belirtti.

Bugüne kadar, 52 bin vatandaşa Aile Danışmanlığı hizmeti verdiklerini vurgulayan Selçuk, "2019 yılından itibaren Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden 13 bin kişi başvurdu." ifadesini kullandı.

Selçuk, vatandaşların e-Devlet sisteminde, https://www.turkiye.gov.tr/ acshb-aile-danismanligi-basvurusu linkinden giriş yaparak Aile Danışmanlığı hizmetinden yararlanmak için talepte bulunabileceğini kaydetti.

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