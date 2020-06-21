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Bakan Çavuşoğlu'ndan babası ve kızıyla Babalar Günü mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Babalar Günü'nü, babasının ve kızının yer aldığı video yayımlayarak kutladı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 21.06.2020
Bakan Çavuşoğlu'ndan babası ve kızıyla Babalar Günü mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki Söbüçimen Yaylası'nda kayda alınan, babası Osman Çavuşoğlu ve kızı İrem Çavuşoğlu'nun yer aldığı Babalar Günü mesajını, "baba, oğul, torun" başlığıyla Twitter ve Instagram üzerinden paylaştı.

Videoda, Çavuşoğlu'nun kendisini her cuma aradığını göz yaşlarını tutamayarak anlatan Osman Çavuşoğlu, elini öperek hayır duasını alan oğluna, "Allah sizlere selamet versin. Gönlümde seni tuta tuta yaşıyorum oğlum." dedi.

Kızı İrem Çavuşoğlu'yla babasına "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" diyen Bakan Çavuşoğlu, videoda kızıyla baş başa bir fotoğrafına da yer verdi.

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