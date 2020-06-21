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Emine Erdoğan Babalar Günü'nü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladı.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 21.06.2020
Emine Erdoğan Babalar Günü'nü kutladı

İstanbul

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Babalar, gölgesinde güvenle yaşadığımız ulu çınarlardır. Baba ocağı, herkesin ilk ana yurdudur. Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum.

Babalığın, sahip çıkmak olduğu bilinciyle, öz ebeveyninden ayrı düşmüş yavrularımıza kol kanat geren tüm beyfendilere de şükranlarımı sunuyorum. 

Bu vesileyle çocukların masum kalplerindeki kahramanlar olmak için tüm ailelerimizi 'koruyucu aile' olmaya davet ediyorum."

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