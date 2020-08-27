Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisi alanında iş birliği konuları ele alındı.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıktaki görüşme öncesinde konuk Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky, Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.
Bakan Akar ve Başbakan Yardımcısı Urisky arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisi alanında iş birliği konuları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.