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Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisi alanında iş birliği konuları ele alındı.

Yıldız Aktaş   | 27.08.2020
Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky ile bir araya geldi

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıktaki görüşme öncesinde konuk Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky, Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Akar ve Başbakan Yardımcısı Urisky arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisi alanında iş birliği konuları ele alındı.

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