Euro
8.71
Dolar
7.37
BIST 100
1,108.93
Altın
1,924.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

RTÜK'ten Tele 1'e idari para cezası

RTÜK, Evrensel gazetesinin bölücü terör örgütüne ait bez parçaları kullanılan reklamını yayımlayan Tele 1'e idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 27.08.2020
RTÜK'ten Tele 1'e idari para cezası

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Evrensel gazetesinin bölücü terör örgütüne ait bez parçaları kullanılan reklamını yayımlayan Tele 1'e idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı uzmanlarının raporlarının görüşüldüğü Üst Kurul toplantısında, Tele 1 raporunun da aralarında bulunduğu pek çok konu ele alındı.

Reklam filminde bir kız çocuğunun kırmızı, sarı ve yeşil renklerindeki bir bez parçasını tuttuğu esnada ekranda "Bir arada, barış içinde, kardeşçe yaşamak isteyenlerin sesi" ifadesi, raporu hazırlayan uzman tarafından tespit edildi.

Reklamın devamında ise bir mitingden görüntüler verilerek bazı bez parçalarının ekrana getirildiği, bölücü terör örgütüne ait bez parçaları ile terör örgütünün propagandasının yapılmasına aracılık edildiği, bu yapılırken de kardeşlik mesajları kullanılarak masum bir kız çocuğuyla şirin gösterilmeye çalışıldığı rapora yansıdı.

Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez." ilkesinin ihlali nedeniyle Tele 1'e en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulamasına karar verdi.

TV'den sahte ürün pazarlayanlara yeni cezalar

Her hafta Üst Kurul gündemine alınan sahte ürün satan uydu kanalları yine RTÜK'ün masasındaydı.

Değerlendirme sonucu BLD, Ber TV, Top Shop TV, Kanal Yalova, Anadolu TV, Dolunay INT kanallarına yayın ve program durdurma cezaları ile idari para cezası verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 240 bin 792'ye ulaştı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 183 bin 699'a yükseldi
Paris'te maske kullanımı zorunlu hale gelecek
Batman'da 250 kişi immün plazma bağışı yaptı
AB Kovid-19 aşısı için alım sözleşmesi imzaladı

Benzer haberler

RTÜK'ten Tele 1'e idari para cezası

RTÜK'ten Tele 1'e idari para cezası

RTÜK Başkanı Şahin'den kaymakam adaylarına 'medya ve iletişim' konferansı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından RTÜK'e başvuru

RTÜK'ten Sözcü'nün TV kanalına, TV 8'e, TELE 1 ve TLC'ye ceza

RTÜK'ten Sözcü'nün TV kanalına, TV 8'e, TELE 1 ve TLC'ye ceza
RTÜK: RTÜK, medyaya baskı yapmaz

RTÜK: RTÜK, medyaya baskı yapmaz
RTÜK'ten hakaret ve asılsız iddialara ceza

RTÜK'ten hakaret ve asılsız iddialara ceza