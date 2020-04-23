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Bağcılar'da 23 Nisan'da doğan çocuklara oyuncak hediye edildi

Bağcılar'da, polis ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı 23 Nisan'da doğan çocuklara oyuncak hediye edildi.

Ömer Ensar   | 23.04.2020
Bağcılar'da 23 Nisan'da doğan çocuklara oyuncak hediye edildi Fotoğraf: Ömer Ensar/AA

İstanbul

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan'ın talimatıyla harekete geçen polis ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, kapı kapı dolaşarak 23 Nisan'da doğan çocukları ziyaret ederek, hem bayramlarını kutlayıp hem de "mutlu yıllar" diledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında palyaçolar, çocuklara balon dağıtıp dans gösterisi düzenledi.

Mahalle sakinleri, polis ekiplerine ıslık çalarak alkışlı tezahürat yaptı.

Çok sayıda çocuk balkondan kutlamayı coşkuyla izledi.

Ülke genelinde yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ilk kez 23 Nisan kutlamaları sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelince geçit törenleri halka moral oldu.

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