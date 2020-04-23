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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sefa Mutlu   | 23.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau telefonda görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı küresel mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

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