Azerbaycan askerleri 'Kış Tatbikatı' için Kars'ta
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 1-12 Şubat arasında Azerbaycan ile müşterek icra edilecek "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" için Azerbaycan ordu mensuplarının Kars'a geldiği bildirildi.
Ankara
Açıklamada, "Karabağ'da Ermenistan Ordusuna karşı büyük bir zafer kazanan kardeşlerimize büyük bir gururla hoş geldiniz diyoruz. 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışımızla tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
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1️⃣ 01-12 Şubat 2021 tarihleri arasında Kardeş Azerbaycan ile müşterek icra edeceğimiz “Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı” için #Azerbaycan Ordusuna mensup kardeşlerimiz Kars’a geldi.🇹🇷🇦🇿https://t.co/kEGM78qIvR pic.twitter.com/j7acbpl0dW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 17, 2021