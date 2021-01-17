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Türkiye

THY uçaklarına buzlanmaya karşı 'de-icing' önlemi

THY, İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle uçaklarda buzlanmayı önlemek için "de-icing" işlemi uyguluyor.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 17.01.2021
THY uçaklarına buzlanmaya karşı 'de-icing' önlemi

Istanbul

THY açıklamasında, olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş güvenliğini riske atmamak adına çeşitli önlemler alındığı, uçaklara iniş-kalkış öncesi ve sonrasında "de-icing" ve "anti-icing" yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, uçağı buzlanmanın ve soğuğun olumsuz etkilerinden korumak için yapılan işlemle, uçağın dış yüzeyinde bulunan buz, don ve karın buz çözücü bir sıvı yardımıyla temizlendiği, özellikle kanat ve kuyruk yüzeylerinde oluşan buzlanmanın temizlenmesinin uçuş emniyetini güvenli hale getirdiği kaydedildi.

125 uçağa uygulandı

Bu kapsamda İstanbul’da ilk karın yağdığı 15 Ocak Cuma günü 51 uçak, 16 Ocak'ta 23 uçak, bugün ise şu ana kadar 51 uçağa de-icing işlemi uygulandığı vurgulanan açıklamada, üç günlük sürede toplamda bu işlemin yapıldığı uçak sayısının şu ana kadar 125 olduğu belirtildi.

Bu işlemlerin soğuk ve karlı havanın etkili olduğu süre boyunca devam edeceği ifade edilen açıklamada, olumsuz havaya karşı alınan önlemler sonucu genel olarak operasyonda bir aksama yaşanmadığı kaydedildi.

Yapılan işlemlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise "Kanatlarını açmış kar tanelerine doğru uçmaya hazırlanan uçaklarımızı soğuktan koruyoruz. Onlara güvenli seyahatiniz için bu günlerde biraz daha özel ilgi gösteriyoruz." ifadesini kullandı.





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