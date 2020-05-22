Euro
7.42
Dolar
6.82
BIST 100
103,024.30
Altın
1,734.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Aydın'da maske takmayanlar drone ile tespit edilip uyarıldı

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayanlar drone ile tespit edilip uyarıldı.

Necip Uyanık   | 22.05.2020
Aydın'da maske takmayanlar drone ile tespit edilip uyarıldı

Aydın


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayanlar drone ile tespit edilip uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 10 Mayıs'ta zorunlu hele getirilen maske takma zorunluğuna ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Atatürk Kent Meydanı'ndaki uygulamada, maske takmayan vatandaşlar drone ile tespit edildikten sonra uyarıldı.

Ayrıca ekipler, kentin 3 farklı noktasında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Rusya ortak Kovid-19 aşısı geliştirme konusunda görüşüyor
Trump'ın kullandığı Hidroksiklorokin ilacının kalp hastalıklarını artırdığı iddia edildi
ABD'den 'Kovid-19 salgını için küresel soruşturma acilen başlatılsın' çağrısı
Netflix, İKSV ve Sinema Televizyon Sendikası sektör çalışanlarına destek olacak
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 96 bin 389 oldu

Benzer haberler

Aydın'da maske takmayanlar drone ile tespit edilip uyarıldı

Aydın'da maske takmayanlar drone ile tespit edilip uyarıldı

Fedakar sağlıkçılara minnetini pirinçten yaptığı maskeyle anlattı

Açık havada spor yapanlara 'maske' uyarısı

Zonguldak'ta maske takmak zorunlu hale getirildi

Zonguldak'ta maske takmak zorunlu hale getirildi
Bursa'daki bazı cadde ve alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

Bursa'daki bazı cadde ve alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı