Aydın'da maske takmayanlar drone ile tespit edilip uyarıldı
Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayanlar drone ile tespit edilip uyarıldı.
Aydın
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Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayanlar drone ile tespit edilip uyarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 10 Mayıs'ta zorunlu hele getirilen maske takma zorunluğuna ilişkin denetimlerini sürdürüyor.
Atatürk Kent Meydanı'ndaki uygulamada, maske takmayan vatandaşlar drone ile tespit edildikten sonra uyarıldı.
Ayrıca ekipler, kentin 3 farklı noktasında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.