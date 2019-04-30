Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.95
BIST 100
95,519.65
Altın
1,284.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Aydın'da imar yolsuzluğu operasyonu

Aydın merkezli 5 ilde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, Hazine'ye ait denize yakın kıymetli araziler üzerinde usulsüz işlemler yaptıkları gerekçesiyle aralarında kamu personelinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Sertaç Bulur   | 30.04.2019
Aydın'da imar yolsuzluğu operasyonu

Ankara

Aydın merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, Hazine'ye ait denize yakın kıymetli araziler üzerinde usulsüz işlemler yaptıkları gerekçesiyle aralarında kamu personelinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aydın ve çevre illerde Hazine'ye ait denize yakın kıymetli araziler üzerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Müdürlüğünde görevli kamu personeli, mahalle muhtarları ve harita mühendisleri aracılığıyla usulsüz işlemlerin yapıldığına dair Didim Kaymakamlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbarlar sonucu soruşturma başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca Aydın merkezli Ankara, İzmir, Mardin, Mersin ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet almak-vermek ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından" 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İkisi eski muhtar 8 kişi "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ele geçirilen dijital materyal, belgeler ile banka hesapları incelemeye alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mavi Vatan'dan Deniz Kurdu'na Akdeniz'de Türk gücü
Tercihi kim yapacak: Türkiye mi, ABD mi?
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları
'ABD Lübnan iç siyasetini dizayn etmeye çabalıyor'
Çin’in küresel açılımlarında düşünce kuruluşlarının etkisi

Benzer haberler

FETÖ soruşturmasında 15 asker ve 16 öğretmen için gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında 15 asker ve 16 öğretmen için gözaltı kararı