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Avukat Hüseyin Aydın'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın eşi Fatma Aydın defnedildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 13.04.2019
Avukat Hüseyin Aydın'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara

Geçirdiği rahatsızlık sonucu dün hayatını kaybeden Fatma Aydın'ın cenaze namazı, Hacı Bayram Camisi'nde öğle vakti kılındı.

Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazına, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altıok, AK Parti milletvekilleri ve bazı yargı mensupları da katıldı.

Hüseyin Aydın ve ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Fatma Aydın'ın cenazesi, Bağlum Mezarlığı'nda defnedildi.

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