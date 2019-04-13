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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Belediyesi'ne ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediyesi'ni ziyaret etti.

Berk Özkan   | 13.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Belediyesi'ne ziyaret

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Önder İmam Hatipliler Derneği'nin 57. Genel Kurulu'nun ardından Fatih Belediyesi'ne geçti. 

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından mazbatasını alarak göreve başlayan Fatih Belediyesi'nin yeni başkanı Mehmet Ergün Turan'ı ziyaret eden Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.



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