Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde, "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu" başladı.
Antalya
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde, "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu" başladı.
Antalya'da Kundu oteller bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı kurul, 42 üye ülkeden meclis başkanları ve parlamenter heyetler ile gözlemci üyelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
APA 2. Yürütme Kurulu Toplantısı'nda gündem kabul edilecek, başkanlık divanı seçilecek, APA Türk Delegasyon Başkanı Asuman Erdoğan rapor sunacak, APA Genel Sekreteri Mohammad Reza Majidi konuşma yapacak, taslak raporlar genel kurulda kabul edilmek üzere değerlendirilecek, tavsiye edilecek.
TBMM Başkanı Şentop'un ikili görüşmeleri
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
"Ticaret hacmimizin 500 milyon dolar düzeyine yaklaşması sevindirici"
TBMM Başkanı Şentop, Umman Meclisi Başkan Vekili Abdullah bin Ali bin Abdullah Al Amri ile de bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Şentop, Al Amri ile görüşmesinde değerlendirmelerde bulundu.
Meclis yetkililerinden paylaşılan bilgiye göre, Şentop, görüşmede ülkeler arasında herhangi bir sorun bulunmasa da ilişkilerin arzu edilen düzeyde olmadığını dile getirdi.
"Cumhurbaşkanımıza yapılan davet sonrası ziyaret konusunda bir tarih belirlenemedi. Belirlenirse bu ziyaret ilişkileri daha da ileri taşıyacaktır. İkili ticaretimizde 2017'de başlayan toparlanmanın geçen yıl ivme kazanarak devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Ticaret hacmimizin geçen yıl yüzde 55 gibi yüksek bir oranda artış kaydederek 500 milyon dolar düzeyine (489 milyon dolar) yaklaşması sevindiricidir." ifadelerini kullanan Şentop, Türkiye'nin, BM'de sadece 5 ülkenin tüm dünyayı ilgilendiren konularda karar vermesine her zaman dikkati çektiğini, bunun değişmesi gerektiğini vurguladığını anlattı.
Özellikle İslam ülkeleri arasındaki ayrılıkların bu tür konularda bir araya gelmeyi engellediğini belirten Şentop, "Birleşip güçleneceğimiz yerde daha da bölünerek zayıflıyoruz. İslam dünyasının, yeni düzenlerin kurulduğu dünyada daha güçlü ve hak ettiği yerde olması gerekiyor. Bu nedenle en kısa zamanda Umman ile ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirip güçlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Umman Meclisi Başkan Vekili Abdullah bin Ali bin Abdullah Al Amri de Türkiye ile ilişkilerin daha ileriye taşınması arzusu ve çabasında olduklarını vurguladı.
Ziyaretin önemine değinen Al Amri, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizi ziyaretiyle ilgili daha önceden yapılan davet, bölgemizdeki sıkıntılar nedeniyle gerçekleşemedi. Önümüzdeki günlerde bu ziyaretin gerçekleşeceğini umuyoruz. İki ülke ticari ilişkileri her iki tarafın resmi ve özel kurumlarının katkısıyla ivme kazanmış durumda ancak ticaret hacmimiz yetersiz. Biz de bunun arttırılması konusunda istekliyiz." görüşünü paylaştıAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.