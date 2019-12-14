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Keçisi kayalıklarda mahsur kalan besicinin yardımına AFAD yetişti

Ağrı'nın Hamur ilçesinde iki gün boyunca kayalıklarda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Abdullah Söylemez   | 14.12.2019
Keçisi kayalıklarda mahsur kalan besicinin yardımına AFAD yetişti

Ağrı

Ağrı'nın Hamur ilçesi merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Erdoğan köyünde küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan Mehmet Şerif Demir, eve döndüğünde bir keçinin kaybolduğunu fark etti.

Dağlık alanda iki günlük aramanın ardından keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını gören Demir, kendi çabalarıyla hayvanı indiremeyince İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden ekipler, tırmanış ekipmanları yardımıyla kayalıklara çıkarak keçiyi kurtardı.

Besici Demir, keçisi için seferber olan AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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