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ASELSAN'dan STOP'un ilk teslimatı tamam, ülkeler sırada

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi ve Yeni Su Altı Taarruz Botu projeleri kapsamında yeni nesil 25 milimetre STOP Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi'nin ilk fabrika kabul testleri tamamlandı.

Göksel Yıldırım   | 29.11.2019
ASELSAN'dan STOP'un ilk teslimatı tamam, ülkeler sırada

Ankara

ASELSAN, deniz platformları için geliştirdiği STOP Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi'nin yeni versiyonuyla teslimata başladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, şirket, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) ve Yeni Su Altı Taarruz Botu (YSAT) projeleri kapsamında yeni nesil 25 milimetre STOP Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi'ni tasarlayıp üretti.

Yeni nesil STOP'un ilk fabrika kabul testleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve tersane temsilcilerinin katılımıyla tamamlandı.

ASELSAN'ın 18 ülkeye ihraç ettiği Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ailesinin üyesi olan STOP, stabilizasyon, otomatik hedef takip yeteneği ve otomatik balistik hesaplama ile üzerine yerleştirildiği aracın veya hedefin hareketinden etkilenmeden, hedefe isabetli atışlar yapabiliyor.

Sistemin uzaktan kumanda edilmesi sayesinde, nişancı karşı ateşe ve olumsuz hava koşullarına maruz kalmadan sistemi etkin şekilde kullanabiliyor.

Terörle ve kaçakçılıkla mücadeleye katkı

Mevcut STOP sistemini geliştirme ve sisteme ek özellikler kazandırma çalışmaları 2018 başında tamamlandı. Elektro-optik birimleri barındıran iki eksende bağımsız hassas stabilize yönlendirici, artırılmış mühimmat kapasitesi, 19 inç ekran, gelişmiş kullanıcı arayüzü, gömülü eğitim simülatörü, sisteme kazandırılan ek özellikler arasında yer alıyor.

Yeni nesil STOP sisteminin ihracı için 5 ülkeyle sözleşme imzalandı.

Deniz karakol botları, sahil güvenlik botları, savaş ve çıkartma gemilerinde kullanılan STOP, asimetrik çatışmalar, terör ve kaçakçılıkla mücadele, kıyı güvenliği, sabit bölgesel koruma ve hava savunma gibi faaliyetlere katkı sağlıyor.

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