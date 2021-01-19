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ASELSAN, Katar'da şube açtı

ASELSAN, Katar'da artan faaliyetlerini desteklemek amacıyla şube açtığını duyurdu.

Belgin Yakışan Mutlu   | 19.01.2021
ASELSAN, Katar'da şube açtı

Istanbul

ASELSAN'ın şube açılışına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN, Katar'da artan faaliyetlerini desteklemek amacıyla ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ QSTP-B adı altında bir şube açmıştır." denildi.

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