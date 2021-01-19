Euro
9.03
Dolar
7.44
BIST 100
1,576.80
Altın
1,837.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hrant Dink Agos gazetesi önünde anıldı

Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki eski Agos gazetesinin önünde düzenlenen anma törenine eşi Rakel Dink, çocukları, bazı milletvekilleri ve arkadaşları katıldı.

Hikmet Faruk Başer,Mehmet Kara   | 19.01.2021
Hrant Dink Agos gazetesi önünde anıldı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman / AA

İstanbul

Uğradığı silahlı saldırı sonucu 14 yıl önce hayatını kaybeden Hrant Dink için çalıştığı Agos gazetesi önünde anma töreni düzenlendi.



Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki eski Agos gazetesinin önünde düzenlenen anma törenine eşi Rakel Dink, çocukları, bazı milletvekilleri ve arkadaşları katıldı.

Katılımcılar Dink'in öldürüldüğü noktaya kırmızı karanfil, mum ve nar bıraktı. Törende "Sarı Gelin" türküsü, Türkçe ve Ermenice olarak çalınırken binaya Dink'in iki fotoğrafı asıldı. Anma törenine katılanlar çeşitli sloganlar attı.

Dink'in öldürüldüğü saat olan 15.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Her yıl yapılan törenlerde olduğu gibi Hrant Dink'in sesinden konuşması dinletildi.

Anma töreninde konuşan Rakel Dink, davanın 14 yıldır sürdüğünü ve çözülemediğini belirterek, "Maalesef gururdan, yalandan geçilmiyor. İnsan öldürenler, düzenbazlar, kötülükten zevk alanlar çoğaldıkça çoğalıyor ve maalesef ayırımcı zihniyet, çekişmeler, düşmanlık ve yalancılık soluyarak beslenip, semizleniyor. Ülkemiz için yas tutsak yeridir." diye konuştu.

Öte yandan anma töreni "www.hranticinadaleticin.org" internet adresinden canlı yayınlandı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bulgaristan’da bir bebeğin anne karnında Kovid-19'a karşı antikor geliştirdiği tespit edildi
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Kovid-19 aşısı yaptırdı
Sırbistan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı
Sağlık çalışanlarına yönelik ilk doz aşılamada sona gelindi
Rusya: EpiVakKorona aşısının immünolojik etkinliği yüzde 100 seviyesinde

Benzer haberler

Hrant Dink Agos gazetesi önünde anıldı

Hrant Dink Agos gazetesi önünde anıldı

Hrant Dink cinayeti 14. yılında

Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 14 yıl geçti

Hrant Dink davasında Okan Şimşek hakkında yakalama kararı

Hrant Dink davasında Okan Şimşek hakkında yakalama kararı