Asayişi berkemal yapıp Türkiye şampiyonu oldular

Erzincan'da geçen yıl kişilere karşı işlenen suçların tamamını, mala karşı işlenenlerin ise yüzde 98,38'ini aydınlatan Erzincan Emniyet Müdürlüğü, polis teşkilatında bu alanda Türkiye birincisi oldu.

ERZİNCAN

Erzincan polisi, geçen yıl kişilere ve mala karşı işlenen suçların aydınlatılmasında elde ettiği başarıyla polis teşkilatında Türkiye birincisi oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı istatistiklerine göre, Erzincan'da 2018 yılında polis bölgesinde meydana gelen 5 bin 188 asayiş olayının yüzde 99,77'si aydınlatıldı.

Kent genelinde geçen yıl kişilere karşı işlenen 2 bin 869 olayın yüzde 100'ünü, mal varlığına karşı işlenen 678 olayın ise yüzde 98,38'ini aydınlatan Erzincan polisi, yurt genelinde bu tür suçların aydınlatılması oranındaki başarıları sebebiyle polis teşkilatında birincilik elde etti.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Polis Evi Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Erzincan polisini başarısından dolayı kutladı.

Kolluk kuvvetlerinin önemine işaret eden Arslantaş, şunları kaydetti:

"Kolluk kuvvetlerimiz, hem güvenliğin sağlanması hem de adaletin yerine getirilmesinin bir parçası olmaları nedeniyle devletin özünü ve var olma gayesini, vatandaşın devletle ilk temas noktasını oluşturur. Bugün Erzincan asayiş olayları açısından akşamları belirli saatin ardından gidilemeyen ilçelerden, çocukların sokağa bırakılamadığı noktadan buraya geldi. Bunlar emniyetimizin, jandarmamız ile yaptığı olağanüstü çalışmaların neticesinde gerçekleşti. Asayişin berkemal olmasını sağlayan tüm kolluk kuvvetlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum."

"Canla başla çalışarak Türkiye birincisi olduk"

İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy da teşkilat olarak canla başla çalışarak 2018 yılı sonunda hem mal varlığına karşı hem de kişilere karşı işlenen suçların aydınlatılmasında Türkiye birincisi olduklarını ifade etti.

Şensoy, arkadaşlarının basit bir olayı bile aydınlatmak için günlerce çalıştığını vurgulayarak, bu başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarını tebrik etti.

Toplantıya, Arslantaş ve Şensoy'un yanı sıra 3. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Bülent Temizer, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Asayiş Şube Müdürü Alper Yüksel ve polisler de katıldı.



Muhabir: Kemal Özdemir