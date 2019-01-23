Dağlıca'da mağara bulundu

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde içinde sarkıt ve dikitlerin de olduğu mağara bulundu.

HAKKARİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesine düzenlenen doğa yürüyüşünde, içinde sarkıt ve dikitlerin de olduğu mağara bulundu.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçeye bağlı Dağlıca bölgesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Öğrenci, dağcı, doğasever ve askerlerin katıldığı yürüyüşte, Yeşiltaş köyü yakınında içinde sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara bulundu.

Mağaranın içinde sarkıt, dikit ve farklı şekillerden oluşan doğal görüntü, katılımcıları adeta büyüledi.