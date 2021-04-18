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Aras Dağları karların erimesiyle renklendi

Hüseyin Yıldız   | 18.04.2021
Aras Dağları karların erimesiyle renklendi Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Havaların ısınmasıyla Iğdır'ın dağlarında etkili olan bahar, güzel görüntüler oluşturuyor.

Yurdun en doğusundaki Iğdır ile Ağrı sınırlarında bulunan Aras Dağları'nı kaplayan kar, sıcaklığın artmasıyla erimeye başladı.

Doğanın canlanmasıyla arazilerde açan rengarenk çiçekler, seyrine doyum olmayan güzelliklere sahne oldu.

Birçok yaban hayvanının da yaşam alanı haline gelen kırsal araziler, göçmen kuşların da konaklama alanı haline geldi. 

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