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Türk Kızılay Siirt'te her gün 500 kişiye iftar yemeği ulaştırıyor

Türk Kızılay Siirt Şubesi, ramazan boyunca her gün 500 kişinin evine iftar yemeği ulaştırıyor.

Mehmet Niyazi Deniz   | 18.04.2021
Türk Kızılay Siirt'te her gün 500 kişiye iftar yemeği ulaştırıyor

Siirt

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırlarının kurulamaması nedeniyle Türk Kızılay gönüllülerinden oluşan ekipler, Kızılayın aşevinde hazırlanan yemekleri Çal, Dumlupınar ve Ulus mahallelerinde önceden tespit edilen ailelere dağıtıyor.

Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimsesizlerin kimsesi olan Türk Kızılayın her ramazanda olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere desteğini sürdürdüğünü söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu yıl ramazan çadırları yerine yemeklerin evlere servis yapıldığını dile getiren Altunç, "Bu yıl aşevi kurduk. Günde 500 kişiye sıcak yemek dağıtıyoruz. Bu sayı ramazan boyunca artarak devam edecek. Kızılay ile ilgili kurumlar da ayrı ekiplerle farklı mahallelerde yemek dağıtımını gerçekleştiriyor." dedi.

Altunç, ramazan boyunca yapacakları hayırlardan dolayı şimdiden bağışçılara teşekkür ettiklerini ifade ederek, Türk Kızılay'ın yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği bu ayda yapacağı sıcak yemek ve diğer yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunmayı sürdüreceğini belirtti.

Kızılay gönüllüsü Güneş Özevin de, ihtiyaç sahiplerine yardım yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Aşevlerinden aldığımız yemek paketlerini ailelere verdiğimizde onların hayır duasını alıyoruz. Yıllardır arkadaşlarımla Kızılay gönüllüsü olarak yardım faaliyetlerini sürdürüyorum." diye konuştu.

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