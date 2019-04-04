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Aranan eski Zaman gazetesi çalışanı Manisa'da yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında aranan, kapatılan Zaman Gazetesi çalışanı, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.

Mehmet Akif Sarıhan   | 04.04.2019
Aranan eski Zaman gazetesi çalışanı Manisa'da yakalandı

Manisa

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan, kapatılan Zaman Gazetesi çalışanı, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Öcal'ın Fatih Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Polis ekipleri, Öcal'ı saklandığı evde gözaltına aldı.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


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