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Sahte kimlikle market işleten FETÖ üyesi yakalandı

Trabzon'da sahte kimlikle market işlettiği tespit edilen, FETÖ'ye ait kapatılan dershanesinin muhasebecisi ile eski öğretmen gözaltına alındı.

Seyit Ahmet Eksik   | 04.04.2019
Sahte kimlikle market işleten FETÖ üyesi yakalandı

Trabzon

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışmalar kapsamında, Giresun'da kapatılan örgüte müzahir dershanede muhasebeci olarak görev yapan ve örgüt içerisinde aktif görev alan B.Ç'nin başkası adına düzenlenmiş kimlikle Trabzon'da market işlettiğini tespit etti. 

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, market sahibi B.Ç. ile Ordu ve Giresun adli makamlarınca örgüt üyesi olmak suçundan araması bulunan ve örgüte müzahir kapatılan okulda öğretmenlik yaptığı belirlenen market çalışanı M.T. gözaltına alındı.

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