Euro
7.84
Dolar
6.86
BIST 100
117,741.10
Altın
1,809.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene katılıyor
logo
Türkiye

Antalya'da sıcaktan bunalanlar Manavgat Şelalesi'nde serinliyor

Antalya'da doğal güzelliği ve akarsuyuyla görsel şölen sunan Manavgat Şelalesi, sıcaktan bunalıp serinlemek isteyenlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Fatih Hepokur   | 15.07.2020
Antalya'da sıcaktan bunalanlar Manavgat Şelalesi'nde serinliyor Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Manavgat Şelalesi, normalleşme süreciyle yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı.

Doğayla baş başa kalmak ve sıcak havada serinlemek isteyen çok sayıda turist, şelaleyi ziyaret ediyor. Şelaleye gelen ziyaretçiler, fotoğraf çekip, anın keyfini çıkarıyor.

Gelin ve damatlar da mutlu anlarını ölümsüzleştirmek için şelalede fotoğraf çektiriyor.

Manavgat Şelalesi İşletme Tesisleri Müdürü Cengiz Bilgir, AA muhabirine, normalleşme sürecinden sonra tesislerinin hizmete açıldığını, gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Sıcak yaz günlerinde başta Antalyalılar olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı turistin bölgeyi ziyaret ettiğini belirten Bilgir, şöyle konuştu:

"Ziyaretçiler hem serinliyor hem de doğanın tadını çıkarıyor. Yaz sezonunda günde ortalama 4-5 bin turist ağırladığımız şelalenin bir an önce eski günlerine dönmesini bekliyoruz. Diğer misafirlerimizi dört gözle bekliyoruz. Onları da ağırlamaktan keyif alacağız."

Bilgir, şelaleyi geçen yıl 2 milyon kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 916 ölüm
Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Beyaz Baretliler İdlib'de Kovid-19 tedbirlerini artırdı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 486 bini geçti
İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 199 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Antalya'da sıcaktan bunalanlar Manavgat Şelalesi'nde serinliyor

Antalya'da sıcaktan bunalanlar Manavgat Şelalesi'nde serinliyor

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular başladı

Dünyanın en uzun ikinci kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

'Mantar sineği' ile mücadeleye KOSGEB destekli cihaz

'Mantar sineği' ile mücadeleye KOSGEB destekli cihaz
Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde ayin düzenlendi

Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde ayin düzenlendi
Şehit babası yakınlarının gözünden 'ölümsüz kahramanları' anlattı

Şehit babası yakınlarının gözünden 'ölümsüz kahramanları' anlattı