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Yaşam

UNESCO kenti Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Orhan Kuzu  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
UNESCO kenti Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

Karabük

Tarihi konaklarıyla ünlü ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşıyor, müze ve konakları geziyor.

Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyreden tatilciler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapıyor.

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine, hareketliliğin hafta sonunda daha da arttığını söyledi.

Safranbolu'nun, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olduğuna değinen Yazıcı, "Safranbolu önemli potansiyelleri barındıran destinasyon. Daha nitelikli turizm yapma noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsanları Safranbolu'nun güzelliklerini görmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

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