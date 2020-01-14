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Antalya'da gaz dolum tesisindeki patlamada bir kişi öldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

Sinan Özmüş   | 14.01.2020
Antalya'da gaz dolum tesisindeki patlamada bir kişi öldü Fotoğraf: Sinan Özmüş/AA

Antalya

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Kırkgöz Sanayi Sitesi'nde bir firmaya ait tıbbi gaz dolum tesisindeki tahliye pompasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Bu sırada tahliye pompasında çalışan Hasan Mermer (50), ağır yaralandı. 

112 Acil Servis ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Mermer, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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