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Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor

İç ve doğu kesimlerde, yarın sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, yer yer pus ve sis yaşanacağı tahmin ediliyor.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 14.01.2020
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzeydoğusu ile güneybatı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Samsun ve Ordu çevreleri hafif yağmurlu ve sağanak, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve donun yanı sıra yer yer pus ve sis görülecek.

Öte yandan Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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