angınıAntalya'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

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Antalya'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatice Özdemir Tosun   | 11.08.2019
Antalya'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Antalya

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisindeki ormanlık alanın iki farklı bölgesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangınlar, kontrol altına alındı.


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