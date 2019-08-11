angınıAntalya'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.
Antalya
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisindeki ormanlık alanın iki farklı bölgesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangınlar, kontrol altına alındı.
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