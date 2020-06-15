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Ankara'daki ByLock operasyonunda 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 9'u yakalandı.

Tanju Özkaya,İsmet Karakaş   | 15.06.2020
Ankara'daki ByLock operasyonunda 15 gözaltı kararı

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 9'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan yapılan açıklamada, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı örgüt üyesi ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerden 9'unun yakalandığı bildirilen açıklamada, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği ifade edildi.


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