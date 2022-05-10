Dolar
15.26
Euro
16.12
Altın
1,862.89
ETH/USDT
2,450.30
BTC/USDT
32,249.00
BIST 100
2,489.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çetenin elebaşı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), uluslararası uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan çetenin elebaşı olduğu belirlenen şüphelinin 7 aylık çalışma sonucu İzmir'de yakalandığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 10.05.2022
Uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çetenin elebaşı yakalandı

Ankara

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Ay grubu" olarak bilinen şüphelilerin yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi denizaşırı ülkelerden Ege Denizi sahil şeridini kullanarak Türkiye'ye getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda 7 ay süren çalışmanın ardından Balıkesir ve İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak" ve "kasten öldürme" suçlarından arama kaydı bulunan elebaşı M.A. ile yanında bulunan bir kişi İzmir'de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.A'nın elebaşı olduğu örgütün Ayvalık Maden Adası yakınlarında batan Vedat Reis-47 isimli tekneden 1 ton 900 kilogram skunk maddesinin denize yayılmasından ve Çanakkale’nin Biga ilçesinde Fronter Falcon isimli gemiye zulalanmış 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye’ye getirilmesinden sorumlu olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 kısıtlamalarının insanları daha "yaratıcı" hale getirdiği tespit edildi
Çin'in başkenti Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın sürüyor
Pfizer'ın Kovid-19 hapı nükseden vakalar nedeniyle sorgulanıyor
Türkiye'de 1542 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çetenin elebaşı yakalandı

Uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çetenin elebaşı yakalandı

'Hudut kartalları' Hatay ve Van sınırlarında uyuşturucu ele geçirdi

İBB çalışanı, terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alındı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, tatilcileri dolandırıcılara karşı uyardı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, tatilcileri dolandırıcılara karşı uyardı