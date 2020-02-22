Ankara'da usulsüz satılan 6 bin 686 kitap ele geçirildi
Ankara'da bandrolsüz ve usulsüz kitap satışı yaptığı belirlenen bir yayınevinde 6 bin 686 yabancı dilde kitap ele geçirildi.
Ankara
Yayınevinde, bandrollerinin usulsüz olduğu tespit edilen 4 bin 825 ve bandrolsüz 1861 yabancı dilde kitap bulundu.
Yayınevi yetkilisi hakkında yasal işlem başlatıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.