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Ankara'da usulsüz satılan 6 bin 686 kitap ele geçirildi

Ankara'da bandrolsüz ve usulsüz kitap satışı yaptığı belirlenen bir yayınevinde 6 bin 686 yabancı dilde kitap ele geçirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan, Ziya Ömer Özen   | 22.02.2020
Ankara'da usulsüz satılan 6 bin 686 kitap ele geçirildi

Ankara
İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çankaya ilçesinde bandrolsüz ve usulsüz bandrollü kitap satışı yaptığı tespit edilen bir yayınevine denetim yapıldı.

Yayınevinde, bandrollerinin usulsüz olduğu tespit edilen 4 bin 825 ve bandrolsüz 1861 yabancı dilde kitap bulundu.

Yayınevi yetkilisi hakkında yasal işlem başlatıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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