Çankaya Belediyesi, 2020'nin ilk ayında 2 bin 432 sokak hayvanını tedavi etti
Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezince, ocak ayında 2 bin 432 sokak hayvanı tedavi edildi.
Ankara
Çankaya Belediyesince bölgelerde yerel hayvan koruma görevlileri aracılığıyla, sokakta yaşayan canlılar için yapılan çalışmalara bu yıl hız verildi.
Barınakta, bu yılın ilk ayında 2 bin 432 sokak hayvanı tedavi edilirken, 71 sokak hayvanına kısırlaştırma işlemi uygulandı, 103 hayvana karma ve kuduz aşısı yapıldı.
Bu arada, Yavru Sahiplendirme Ünitesi ile ocak ayında 41 sokak hayvanı sahiplendirildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.