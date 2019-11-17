Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
105,379.70
Altın
1,466.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ankara'da uluslararası '2011 Sonrası Irak' sempozyumu düzenlenecek

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde 18-19 Kasım tarihlerinde "2011 Sonrası Irak" başlıklı uluslararası sempozyum düzenlenecek.

Mehmet Alaca   | 17.11.2019
Ankara'da uluslararası '2011 Sonrası Irak' sempozyumu düzenlenecek

Ankara

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirilecek sempozyumun oturumlarında Irak'ta ekonomi, politika, güvenlik, kültür, sosyal dinamikler ve dış ilişkiler gibi konular tartışılacak. Sempozyumda ayrıca, Irak'ın Türkiye, Körfez ülkeleri, ABD ve İran ile ilişkileri ele alınacak.

Irak'ta devam eden protestolara ilişkin muhtemel senaryolara da ışık tutması beklenen sempozyumda, dünyanın çeşitli üniversite ve araştırma merkezlerinden akademisyen ve uzmanların yanı sıra Türk ve Arap hükümetlerinden yetkili isimler konuşma yapacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken

Benzer haberler

Ankara'da uluslararası '2011 Sonrası Irak' sempozyumu düzenlenecek

Ankara'da uluslararası '2011 Sonrası Irak' sempozyumu düzenlenecek

Irak’ta Sadr’ın 'grev' çağrısı üzerine 4 kentte tatil ilan edildi

Irak'ta gösterilere katılan aktivist öldürüldü

Irak İran'ın talebi üzerine sınır kapısını yaya geçişine kapattı

Irak İran'ın talebi üzerine sınır kapısını yaya geçişine kapattı
Bağdat’ta göstericiler Hıllani Meydanı ve Sinek Köprüsü’ne yeniden yerleşti

Bağdat’ta göstericiler Hıllani Meydanı ve Sinek Köprüsü’ne yeniden yerleşti

Irak eski Başbakanı İbadi, seçim hükümeti kurulması çağrısı yaptı

Irak eski Başbakanı İbadi, seçim hükümeti kurulması çağrısı yaptı