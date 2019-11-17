Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
105,379.70
Altın
1,467.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bilecik'te uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Bilecik'te uygulama noktasında uzman çavuşlara cipin çarpması sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 uzman çavuş yaralandı.

Tayyib Hoşbaş,Muhsin Arslan   | 17.11.2019
Bilecik'te uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş/AA

Bilecik

Alınan bilgiye göre, Y.G. idaresindeki 11 AAH 447 plakalı cip, Eskişehir-Bilecik kara yolunun Küplü mevkisinde uygulama noktasında bulunan uzman çavuşlar Mert Kaya (25) ile S.K'ye (24) çarptı. 

Kazada uzman çavuşlar Kaya ve S.K. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mert Kaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan S.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cip sürücüsü gözaltına alındı. 

Vali Şentürk, hastaneye gelerek bilgi aldı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Şentürk, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada bir uzman çavuşun şehit olduğunu söyledi.

Kazanın yol kontrolü sırasında meydana geldiğini belirten Şentürk, "Maalesef bir şehidimiz var. Bir uzmanımız şehit oldu yol kontrolünde. Kontrolsüz giriş yapan bir aracın çarpması nedeniyle. Yaralımızın durumu iyi çok şükür, her ihtimale karşı müşahede altında tutuyoruz. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken

Benzer haberler

Bilecik'te uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Bilecik'te uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

PKK/YPG'nin Akçakale saldırısında yaralanan Halil Yoğurt şehit oldu

Bilecik'te av tüfeğiyle yaralanan kızıl geyik tedavi ediliyor

Ekmeğini yıllardır zeytinden çıkaran tarihi köy

Ekmeğini yıllardır zeytinden çıkaran tarihi köy

Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 224 şehit verdi

Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 224 şehit verdi
İHA yük taşıma kapasitesini artırmak için motor prototipi üretildi

İHA yük taşıma kapasitesini artırmak için motor prototipi üretildi