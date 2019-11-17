Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC bayrağının yakılmasını kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC bayrağının yakılmasını kınadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Güney Kıbrıs'ta KKTC bayrağının yakılmasını şiddetle kınadığını bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Güney Kıbrıs’ta KKTC bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyorum. Milli değerlere karşı yapılan saldırılar asla kabul edilemez. Olayın failleri hakkında gerekenler yapılmalıdır. Türkiye her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
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KKTC’nin 36. kuruluş yıl dönümünde Güney Kıbrıs’ta KKTC bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyorum. Milli değerlere karşı yapılan saldırılar asla kabul edilemez. Olayın failleri hakkında gerekenler yapılmalıdır.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 17, 2019
Türkiye her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edecektir.