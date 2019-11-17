Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC bayrağının yakılmasını kınadı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC bayrağının yakılmasını kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Güney Kıbrıs'ta KKTC bayrağının yakılmasını şiddetle kınadığını bildirdi.

Mehmet Tosun   | 17.11.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC bayrağının yakılmasını kınadı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Güney Kıbrıs’ta KKTC bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyorum. Milli değerlere karşı yapılan saldırılar asla kabul edilemez. Olayın failleri hakkında gerekenler yapılmalıdır. Türkiye her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı. 

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