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Ankara'da sıcaklıklar '8-12 derece yükselecek' uyarısı

Ankara Valisi Şahin, kentte 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının 8-12 derece yükselmesinin beklendiği uyarısında bulundu.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 03.09.2020
Ankara'da sıcaklıklar '8-12 derece yükselecek' uyarısı

Ankara

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının 8-12 derece yükselmesinin beklendiği uyarısında bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik değerlendirmelere göre Ankara'da 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12 derece yükselmesinin beklendiğini aktaran Vali Şahin, vatandaşları güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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