KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Rum lider Hristodulidis ile ara bölgede görüştü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Lefkoşa'daki ara bölgede görüştü.
Mehmet Kemal Firik
26 Ağustos 2026•Güncelleme: 26 Ağustos 2026
LEFKOŞA
Ara bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde gerçekleştirilen Erhürman-Hristodulidis görüşmesi 3 saate yakın sürdü.
Görüşme sonrası Birleşmiş Milletler Barış Gücünden yapılan açıklamada, iki liderin Kıbrıs sorununa çözüm bulunması konusunda gösterdiği çabanın takdirle karşılandığı aktarılarak liderlerin, Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabaları çerçevesinde ilerleme kaydedilmesi adına haftada bir ve gerektiğinde daha sık bir araya gelme kararı aldığı bildirildi.
Erhürman ile Hristodulidis, baş başa 8 Mayıs'ta görüşmüş, 29 Temmuz'da ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla üçlü toplantı yapmıştı.