Ankara Valiliğinden 'yüksek ses' uyarısı
Ankara'da yarın 10.00-11.00 saatleri arasında Mürted Hava Meydan Komutanlığında F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacağı, bu nedenle vatandaşların paniğe kapılmaması uyarısında bulunuldu.
Ankara
Ankara Valiliğinden, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ tarafından yarın saat 10.00-11.00 saatleri arasında Mürted Hava Meydan Komutanlığında gerçekleştirilecek F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacağı, vatandaşların bu nedenle paniğe kapılmaması uyarısında bulunuldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ tarafından 30 Nisan Salı günü 10.00-11.00 saatleri arasında 4E çalışma sahasında (Mürted Hava Meydan Komutanlığı Kahramankazan) gerçekleştirilecek bir saatlik F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacaktır. Söz konusu uçuş sırasında oluşacak ses nedeniyle vatandaşlarımızın endişeye kapılmaması için bu duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.