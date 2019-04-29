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Ankara Valiliğinden 'yüksek ses' uyarısı

Ankara'da yarın 10.00-11.00 saatleri arasında Mürted Hava Meydan Komutanlığında F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacağı, bu nedenle vatandaşların paniğe kapılmaması uyarısında bulunuldu.

Cankut Taşdan   | 29.04.2019
Ankara Valiliğinden 'yüksek ses' uyarısı

Ankara

Ankara Valiliğinden, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ tarafından yarın saat 10.00-11.00 saatleri arasında Mürted Hava Meydan Komutanlığında gerçekleştirilecek F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacağı, vatandaşların bu nedenle paniğe kapılmaması uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ tarafından 30 Nisan Salı günü 10.00-11.00 saatleri arasında 4E çalışma sahasında (Mürted Hava Meydan Komutanlığı Kahramankazan) gerçekleştirilecek bir saatlik F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacaktır. Söz konusu uçuş sırasında oluşacak ses nedeniyle vatandaşlarımızın endişeye kapılmaması için bu duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur."

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