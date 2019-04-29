Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü dönümünde kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü dönümünde kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz."
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Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, #KutülAmare Zaferi'nin 103. yıl dönümünde, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/bkdjx1AgxM— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 29 Nisan 2019