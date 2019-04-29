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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü dönümünde kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 29.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü dönümünde kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz."

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