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Türkiye

Ankara-Niğde Otoyolu vatandaşlardan tam not aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı yapılan Ankara-Niğde Otoyolu'nu kullanan vatandaşlar, otoyolun zaman ve yakıt tasarrufu açısından avantajlarına dikkati çekerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Sefa Şengül   | 05.09.2020
Ankara-Niğde Otoyolu vatandaşlardan tam not aldı Fotoğraf: Esra Hacioğlu / AA

Ankara

Ankara-Niğde Otoyolu vatandaşlardan tam not aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı yapılan Ankara-Niğde Otoyolu'nu kullanan vatandaşlar, otoyolun zaman ve yakıt tasarrufu açısından sağladığı avantajlara dikkati çekti, sağladığı konfor memnuniyetlerini ifade etti. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )

Otoyolu kullanan vatandaşlar, Haymana gişelerinde AA muhabirine değerlendirmede bulundu. 

Feyzullah Arzuoğlu, otoyolun, zaman ve yakıt tasarrufu açısından faydalı olduğunu söyledi. Arzuoğlu, "Ben Karabük’ten geliyorum, 2 saat benim için çok önemli. Vatandaş için yolun zaman ve ekonomik açıdan sağladığı fayda çok iyi. Yol olabildiğince geniş ve konforlu, bu sayede trafik kazalarını da en aza indirmiş olacak." ifadelerini kullandı.

"Dört dörtlük, çok konforlu yol"

Ankara-Niğde Otoyolu'nu kullanan Orhan Demirci de memnuniyetini dile getirdi. Demirci, "Eşim Adanalı, ben de sık sık Adana'ya gidiyorum. Özellikle benim için çok rahat oldu. Görünüşe göre dört dörtlük bir yol olmuş, yapandan Allah razı olsun. Hem zamandan hem de yakıttan tasarruf olacak, çok konforlu bir yol." diye konuştu.

Uzun yol şoförü Kadir Yıldız da söz konusu güzergahta yol süresinin kısaldığını ifade ederek, "Bize çok güzel avantajlar sağladı. Daha önce Gölbaşı'nın içinde çok dolaşıyorduk, şimdi transit geçebiliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılışını yaptığı otoyolda bir süre makam aracını kullanmıştı.

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