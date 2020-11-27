Euro
9.29
Dolar
7.79
BIST 100
1,346.55
Altın
1,809.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi çevre dostu buz çözücü solüsyon üretti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yol ve kaldırımlarda kullanılmak üzere öz kaynaklarıyla buz çözücü solüsyon ürettiğini bildirdi.

Ömer Olcay   | 27.11.2020
Ankara Büyükşehir Belediyesi çevre dostu buz çözücü solüsyon üretti

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında kar ile buzlanmaların yoğun olarak yaşandığı yol ve kaldırımlarda kullanılmak üzere öz kaynaklarıyla buz çözücü solüsyon ürettiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye iştiraklerinden BelPLAS Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri AŞ ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığının, 6 aylık Ar-Ge çalışmasının ardından kar ve buzlanmalarda kullanılan çevre dostu buz çözücü solüsyon üretimini gerçekleştirdi.

BelPLAS'ın kar ve buzlanma ile mücadele kapsamında günde 10 ton üreteceği buz çözücü solüsyon ile kış aylarında ortaya çıkan maliyetin düşürülmesi hedefleniyor.

"Çevreye, doğaya herhangi bir zararı bulunmuyor"

Buz çözücü solüsyon üreten firmalara göre daha az maliyetle üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden BelPLAS Ar-Ge Sorumlusu Özgün Kırdar, ürettikleri solüsyonun asfalt, kaldırım ve araçlara zarar vermediğini vurguladı.

Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talebi doğrultusunda kendi imkanlarıyla buz çözücü solüsyonu ürettiklerini aktaran Kırdar, şunları kaydetti:

"Buz çözücü solüsyon çalışmamız diğer üretici firmalara göre daha uygun şartlarda ve daha az maliyetle yapılmaktadır. 8 kişilik AR-GE ekibimizle birlikte seri üretime devam ediyoruz. Ürünümüzü Karayolları Teknik Şartnamesi'nden de başarıyla geçirdik. Analiz sonuçlarına göre ürettiğimiz solüsyon, asfalta, araç tekerliklerine hatta araçların kendisine ve kaldırımlara zarar vermiyor. Buz çözücü solüsyonlar yollarda, kaldırımlarda yani kar ve buz sorununun olduğu her alanda kullanılabilecek niteliğe sahip. Diğer buz çözücü solüsyonlara göre çevreye, doğaya herhangi bir zararı bulunmuyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da Kovid-19 aşısına ilk onay yıl bitmeden verilebilir
Almanya’da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyonu geçti
Kovid-19 aşı yarışındaki biyoteknoloji ve ilaç şirketleri yatırımcıların radarında
AA ekibi, Madrid'deki sağlık çalışanlarının Kovid-19'a karşı zorlu mücadelesine tanıklık etti
ABD'deki Türk bilim insanı Derya Unutmaz'dan Kovid-19 aşısı için 'insanlığın zaferi' tanımlaması

Benzer haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi çevre dostu buz çözücü solüsyon üretti

Ankara Büyükşehir Belediyesi çevre dostu buz çözücü solüsyon üretti

Karacadağ'a mevsimin ilk karı yağdı

Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda kasımda deniz, kum ve güneş keyfi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 13 milyar 345 milyon lira olarak belirlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 13 milyar 345 milyon lira olarak belirlendi
Başkentte toplu ulaşıma Kovid-19 düzenlemesi

Başkentte toplu ulaşıma Kovid-19 düzenlemesi
Nemrut Dağı beyaza büründü

Nemrut Dağı beyaza büründü