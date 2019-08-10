Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Ankara yönü Köroğlu Park mevkisinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Bolu,Sakarya
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Ankara yönünde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bayram tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Köroğlu Park, Yeniçağa ve Gerede Karadeniz bağlantı noktasında yoğunluğa neden oluyor.
Yoğunluk nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor. Köroğlu Park alanında ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Otoyolun İstanbul yönünde ulaşım normal sağlanıyor. D-100 kara yolunun Ankara yönünde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.
Araçların yakın takip etmesi sonucu meydana gelen maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları nedeniyle güzergahlarda uzun araç kuyrukları oluşuyor.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Sürücüleri yakın takip, aşırı hız, hatalı sollama yapmamaları konusunda uyaran ekipler, sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini takmalarını, emniyet şeridini kullanmamalarını istedi.
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Bu arada, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesi Vakıf Köprüsü mevkisinde, biri kamyon 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada araçların bazıları kullanılamaz hale gelirken, bir süre trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.