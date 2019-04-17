Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.75
BIST 100
97,747.60
Altın
1,275.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Anadolu Otoyolu'nda bakım çalışması yapılacak

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönünde Abant ile Yumrukaya kesimi, köprü derz çalışması nedeniyle 15 gün süreyle ulaşıma kapandı. Ulaşım, 1 Mayıs'a kadar Ankara-İstanbul istikametinde çift yönlü sağlanacak.

Mehmet Emin Gürbüz   | 17.04.2019
Anadolu Otoyolu'nda bakım çalışması yapılacak

Bolu

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönü Abant ile Yumrukaya kesiminde, köprü derz çalışması nedeniyle 15 gün süreyle trafik akışı sağlanamayacak.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, otoyolun Abant gişeleri ile Yumrukaya mevkisinde yer alan Abant-2 Köprüsü'nde derz yenileme çalışması yapılacak.

Bu nedenle 1 Mayıs'a kadar, otoyolun İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Ulaşım, Ankara-İstanbul istikametinde çift yönlü sağlanacak.

Trafik akışının kontrollü sağlanacağı bölgede, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Belarus ilişkileri ivme kazanıyor
Ajax efsanesi yeniden mi doğuyor?
Almanya-ABD güvenlik ortaklığı çatırdıyor mu?
Türkiye her zaman Sudan halkının yanında
ABD'nin çıkarlarına dokunmadıkça basın özgürdür

Benzer haberler

Yetiştirme yurdunda büyüdü kimsesiz çocuğa kucak açtı

Yetiştirme yurdunda büyüdü kimsesiz çocuğa kucak açtı

'Bolu'da vatandaşlarımızı birbirine düşürmeye kimsenin hakkı yok'

Sadakataşı’ndan Bolu’da yaşayan Suriyelilere destek

Yarım asırlık muhtar ipi bir oy farkla göğüsledi

Yarım asırlık muhtar ipi bir oy farkla göğüsledi
'Bolu Belediyesinin kararı insancıl hukuka aykırıdır'

'Bolu Belediyesinin kararı insancıl hukuka aykırıdır'
Atık sudan antimikrobiyal ambalaj ürettiler

Atık sudan antimikrobiyal ambalaj ürettiler