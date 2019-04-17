Anadolu Otoyolu'nda bakım çalışması yapılacak
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönünde Abant ile Yumrukaya kesimi, köprü derz çalışması nedeniyle 15 gün süreyle ulaşıma kapandı. Ulaşım, 1 Mayıs'a kadar Ankara-İstanbul istikametinde çift yönlü sağlanacak.
Bolu
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönü Abant ile Yumrukaya kesiminde, köprü derz çalışması nedeniyle 15 gün süreyle trafik akışı sağlanamayacak.
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, otoyolun Abant gişeleri ile Yumrukaya mevkisinde yer alan Abant-2 Köprüsü'nde derz yenileme çalışması yapılacak.
Bu nedenle 1 Mayıs'a kadar, otoyolun İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Ulaşım, Ankara-İstanbul istikametinde çift yönlü sağlanacak.
Trafik akışının kontrollü sağlanacağı bölgede, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.