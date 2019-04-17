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Adana'da dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Adana'da etkili olan dolu nedeniyle bazı bölgeler ve araçların üzeri beyaza büründü.

Bekir Ömer Fansa   | 17.04.2019
Adana'da dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Adana

Adana'da dolu ve sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan dolu nedeniyle bazı bölgeler ve araçların üzeri beyaza büründü.

Dolunun yanı sıra sağanak da günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su biriken caddelerde araçlar güçlükle ilerledi. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı alt geçitleri de su bastı.

Alt geçide giren araç sürücüleri otomobillerinin suda kalmaması için geri döndü. Bu arada, yetkililer fazla miktarda su biriken alt geçitleri trafiğe kapattı.

Öte yandan çok sayıda kişinin ev ve iş yerlerindeki su baskını nedeniyle itfaiyeye başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Kentte yağmur şiddetini azaltsa da aralıklarla devam ediyor.


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