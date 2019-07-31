Euro
6.17
Dolar
5.54
BIST 100
102,082.50
Altın
1,427.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Amanoslar 70 bin fıstık çamı ile yeşillenecek

Hatay Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Amanos Dağları'na 70 bin fıstık çamı dikilecek.

Hüseyin Yıldız   | 31.07.2019
Amanoslar 70 bin fıstık çamı ile yeşillenecek

Hatay

Hatay'da Amanos Dağları'na 70 bin fıstık çamı dikilecek.

Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Projesi kapsamında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çalışmalar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altıntaş, bölgeyi incelemeleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Amanos Dağları'ndaki 230 hektarlık alana 70 bin fıstık çamı dikeceklerini söyledi.

Altıntaş, dikecekleri fıstık çamıyla hem köy halkına gelir sağlanması hem de bölgenin daha da yeşillendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da yapılan çalışmaların Amanoslar için önemli olduğunu kaydetti.

Çalışmaları vatandaşların desteklemesi gerektiğini aktaran Yayman, projenin hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Çin ilişkileri derinleşiyor
Fırat’ın doğusunda son perde
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği bölgede istikrar üretiyor
Yunanistan'daki iktidar değişimi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği
Tunus’ta bir devrin sonu

Benzer haberler

Amanoslar 70 bin fıstık çamı ile yeşillenecek

Amanoslar 70 bin fıstık çamı ile yeşillenecek