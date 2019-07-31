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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurban bağışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.

Burcu Çalık   | 31.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurban bağışı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

Erdoğan, kabulde, kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfına yaptı.

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