Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurban bağışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.
Erdoğan, kabulde, kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfına yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.