Alanya Belediye Başkanı Yücel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Alanya Belediye Başkanı Yücel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Antalya
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
"Değerli hemşehrilerim, yapılan tetkiklerin ardından Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım." mesajını paylaşan Yücel, "Şu an durumum iyi. Koronavirüs kişi gözetmiyor. Bu nedenle lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun! Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.
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Değerli hemşehrilerim;Yapılan tetkiklerin ardından #Covid19 test sonucum pozitif çıktı.Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım.Şu an durumum iyi.Koronavirüs kişi gözetmiyor. Bu nedenle lütfen maske,hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun!Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle...— Adem Murat Yücel (@AdemMuratYucel) August 18, 2020