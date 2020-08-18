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Alanya Belediye Başkanı Yücel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Alanya Belediye Başkanı Yücel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Mustafa Kurt   | 18.08.2020
Alanya Belediye Başkanı Yücel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Antalya

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. 

"Değerli hemşehrilerim, yapılan tetkiklerin ardından Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım." mesajını paylaşan Yücel, "Şu an durumum iyi. Koronavirüs kişi gözetmiyor. Bu nedenle lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun! Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

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